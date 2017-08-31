Церемония открытия совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2017" прошла на полигоне "Зуунбаян" (Монголия) в пустыне Гоби, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Торжественное мероприятие началось с поднятия государственных флагов России и Монголии под звуки национальных гимнов, а также флага учения "Селенга".

"В свете современных реалий геополитической обстановки в мире, необходимости совместной борьбы с возросшей террористической и экстремистской угрозой, в ходе проведения данных учений, мы, так же как наши деды, стремимся достичь слаженности действий совместной группировки", - отметил в своем выступлении командующий объединением ВВО, дислоцированного в Бурятии, генерал-майор Дмитрий Коваленко.

На церемонии открытия выступил монгольский военный ансамбль, для участников учения и гостей мероприятия также была организована выставка боевой техники двух стран и экспонатов выездного музея Монголии.

Совместное военное учение "Селенга" впервые проходит в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований. В маневрах принимает участие более 1 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой и специальной техники.