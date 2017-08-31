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СНГ 31.08.2017 11:14

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 12:51 по времени Астаны (10:51) произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 344 км к юго-западу от Алматы.

Координаты эпицентра 40.94 градуса северной широты, 74.07 градуса восточной долготы. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]