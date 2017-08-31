Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 12:51 по времени Астаны (10:51) произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 344 км к юго-западу от Алматы.

Координаты эпицентра 40.94 градуса северной широты, 74.07 градуса восточной долготы. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.