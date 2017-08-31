В Узбекистане открыт первый памятник Исламу Каримову

Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт в четверг перед резиденцией бывшего главы государства Оксарой (Белый дворец) в Ташкенте.
В церемонии открытия первого в республике памятника И.Каримову приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, супруга покойного лидера страны Татьяна Каримова, парламентарии, руководители правительства, представители общественности и СМИ.
Автор памятника - известный узбекский скульптор Ильхом Жаббаров, который также является автором Монумента независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимость) и памятника Амиру Тимуру (Тамерлану) в центре Ташкента.
В резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал первый президент, будет открыт научно-просветительский мемориальный комплекс имени И.Каримова. Здесь же размещен Республиканский благотворительный общественный фонд его имени.
Все эти мероприятия реализуются в рамках исполнения постановления Ш.Мирзиеева об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама, принятого в конце января.
В соответствии с этим документом, в Узбекистане ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а 2 сентября - день его памяти.
Имя И.Каримова присвоено международному аэропорту и Техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в городе Асака (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Именем первого президента также названы улицы в ряде городов страны.
И.Каримов, возглавлявший республику с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.
В начале декабря 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Ш.Мирзиеев, занимавший до этого пост премьер-министра.
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