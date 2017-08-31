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Дальнее зарубежье 31.08.2017 15:20

МИД КНР призывает не решать проблему КНДР одними санкциями, а обратиться к диалогу

Власти КНР не считают продуктивными новые санкции в отношении Пхеньяна и полагают, что важно прикладывать дипломатические усилия для решения северокорейской проблемы, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявления представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Прискорбно, что некоторые страны выборочно игнорируют требования вести диалог, которые содержатся в (международных - ИФ) резолюциях: они делают упор лишь на санкциях", - приводят СМИ ее слова.

При этом она подчеркнула, что подобная линия поведения играет "деструктивную, а не конструктивную роль, в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове".

"Нынешняя ситуация на Корейском полуострове это не киносценарий, это не компьютерная игра. Это реальная ситуация, которая непосредственно касается безопасности жителей полуострова и всего мира, а также покоя в регионе", - добавила она.

По данным СМИ, ранее глава МИД Японии Таро Коно после разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил журналистам, что Токио и Вашингтон будут добиваться введения новых санкций против Пхеньяна в связи с его ядерной и ракетной программами.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая находится в Японии с визитом, также призывала к новым санкциям ООН против КНДР, добавляют СМИ.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо. В ответ СБ ООН единодушно осудил Пхеньян.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, КОНТРМЕРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]