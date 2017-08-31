Лукашенко обещает выход Белоруссии в мировые лидеры по производству калийных удобрений

Белоруссия намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений, заявил президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров ИООО "Славкалий" Михаилом Гуцериевым.
"Мы - одни из ведущих лидеров. Но когда мы реализуем два национальных проекта: в Петрикове мы строим комбинат по производству калийных удобрений и проект "Славкалий", мы вообще будем лидерами производства в мире калийных удобрений", - цитирует А.Лукашенко его пресс-служба.
Президент отметил, что Белоруссия уже сейчас является одним из лидеров в производстве и реализации калийных удобрений, в том числе в гранулированном виде. "Не просто "муку" продаем. Хотя и это тоже имеет место. Это дешевле. Но все больше и больше запрос на другое качество продукции", - сказал он.
Глава государства также отметил необходимость более активно работать с партнерами для продвижения на мировые рынки соответствующей продукции. "Может быть, Индия, может быть, Китай. И с ними выстраивать сегодня политику вплоть, главное, до реализации этих удобрений. Индия - рынок колоссальный. Китай - также колоссальный, Бразилия. У них практически нет калийных удобрений в нужном объеме. Особенно у индусов. И они готовы с нами работать. Надо с ними находить общие подходы уже сейчас", - сказал А.Лукашенко.
По информации пресс-службы, президент поинтересовался, как в Белоруссии продвигается проект "Славкалия". М.Гуцериев рассказал, что работы уже начались, к реализации проекта привлечены как белорусские, так и известные немецкие компании.
В сентябре 2015 года А.Лукашенко и М.Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.
Это будет второе предприятие в Белоруссии по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.
Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.
Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".
ПО "Беларуськалий" является пока единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".
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