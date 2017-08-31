Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 72 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на общую сумму 72 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты более 1 тыс. субъектов предпринимательства, которые предполагают создание более 3 тыс. рабочих мест.

НФПП в четверг организовал в Тертерском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"До сих пор НФПП предпринимателям, действующим в Тертерском районе выдал льготных кредитов на сумму 5,1 млн манатов на реализацию 264 инвестиционных проектов. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 492 тыс. манат получили субъекты предпринимательства, действующие в Тертерском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, хлопководства, земледелия и др.», - подчеркивается в сообщении.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть более 40 рабочих мест.

В целом НФПП до сих пор более 19 тыс. предпринимателям, действующим в приграничных и прифронтовых районах, выделил льготные кредиты на сумму до 681 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов