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Дальнее зарубежье 01.09.2017 10:08

От урагана "Харви" и наводнения в США пострадали 100 тыс. домов

Около 100 000 домов пострадали от урагана "Харви" и наводнения, которое он принес в южные штаты США, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих их которых нет страховки", - говорится в сообщении.

Д.Трамп пообещал выделить один миллион долларов из собственных средств.

В результате урагана погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает Би-би-си.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УРАГАН, НАВОДНЕНИЕ, ДОМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]