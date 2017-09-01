Азербайджан планирует сотрудничать с ШОС на более высоком уровне – посол в Пекине

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) на более высоком уровне, заявил азербайджанский посол в Китае Акрам Зейналлы, сообщает пресс-служба посольства.
Азербайджан с марта 2016 года имеет статус государства - партнера по диалогу ШОС.
А.Зейналлы в Пекине провел встречу с генеральным секретарем организации Рашидом Алимовым.
«Посол и генсек провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и ШОС. А.Зейналлы на встрече подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с ШОС на более высоком уровне», - отмечает посольство.
А.Азизов
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