Азербайджан планирует сотрудничать с ШОС на более высоком уровне – посол в Пекине

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) на более высоком уровне, заявил азербайджанский посол в Китае Акрам Зейналлы, сообщает пресс-служба посольства.

Азербайджан с марта 2016 года имеет статус государства - партнера по диалогу ШОС.

А.Зейналлы в Пекине провел встречу с генеральным секретарем организации Рашидом Алимовым.

«Посол и генсек провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и ШОС. А.Зейналлы на встрече подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с ШОС на более высоком уровне», - отмечает посольство.

А.Азизов