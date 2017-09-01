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Внешняя политика 01.09.2017 11:05

Азербайджан планирует сотрудничать с ШОС на более высоком уровне – посол в Пекине

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) на более высоком уровне, заявил азербайджанский посол в Китае Акрам Зейналлы, сообщает пресс-служба посольства.

Азербайджан с марта 2016 года имеет статус государства - партнера по диалогу ШОС.

А.Зейналлы в Пекине провел встречу с генеральным секретарем организации Рашидом Алимовым.

«Посол и генсек провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и ШОС. А.Зейналлы на встрече подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с ШОС на более высоком уровне», - отмечает посольство.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШОС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]