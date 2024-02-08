Алиев принял генеральных секретарей ОТГ и ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генеральных секретарей Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мина, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства. Р.Керимов

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