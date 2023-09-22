Байрамов на заседании СМИД ОТГ рассказал об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал участников неформального заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ) в Нью-Йорке об антитеррористистических мероприятиях в Карабахском регионе страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он также отметил, что ЕС не достиг консенсуса относительно текста совместного заявления по ситуации в Карабахcком регионе Азербайджана, так как Венгрия и ряд других стран внесли свои предложения, поэтому глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени.

"Вчера было распространено несколько фейковых новостей в связи с заявлением Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда в том, что Венгрия и ряд других стран-членов внесли замечания и предложения по совместному заявлению, но консенсуса достичь не удалось, поэтому высокий представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени", - заявил Сийярто.

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