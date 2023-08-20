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Внешняя политика 20.08.2023 19:47

Алиев и Орбан положительно оценили деятельность венгерских компаний в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

Находящийся с визитом в Будапеште Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в сфере энергетики, в том числе нефтегазовой, успешно развивается, и подчеркнута важность доставки азербайджанского газа на венгерский рынок.

"Были отмечены инвестиции Венгрии в Азербайджан в области пищевой промышленности, положительная динамика, достигнутая в сотрудничестве в области фармацевтической промышленности, затронута важность рейсов Баку-Будапешт посредством венгерского авиаперевозчика, а также выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Начало деятельности венгерских компаний в восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, было оценено в качестве положительного шага и подчеркнуто, что в этом направлении имеются большие возможности.

"В ходе беседы отмечена важность подписания Соглашения о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергетики между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии и продолжения усилий по реализации проекта прокладки линии электропередач по дну Черного моря, подчеркнута важность Среднего коридора и увеличение грузоперевозок", - говорится в сообщении.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество двух стран в рамках Организации тюркских государств и других международных организаций.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ВСТРЕЧА, ПРЕЗИДЕНТ


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