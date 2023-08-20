Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В Будапештском международном аэропорту Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр юстиции Венгрии Бенце Тужон и другие официальные лица.
В.Алиев
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