Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт, сообщает сайт главы азербайджанского государства. В Будапештском международном аэропорту Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр юстиции Венгрии Бенце Тужон и другие официальные лица. В.Алиев

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