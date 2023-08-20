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Внешняя политика 20.08.2023 12:25

Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В Будапештском международном аэропорту Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр юстиции Венгрии Бенце Тужон и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ВИЗИТ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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