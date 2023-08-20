МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских отношений

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию по случаю Национального дня, сообщается в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"По случаю Национального дня Венгрии передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному венгерскому народу и правительству", - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана выразил надежду "на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества".
В.Алиев
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