МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских отношений

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию по случаю Национального дня, сообщается в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х". "По случаю Национального дня Венгрии передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному венгерскому народу и правительству", - говорится в сообщении. МИД Азербайджана выразил надежду "на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества". В.Алиев

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