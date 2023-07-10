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Бизнес и законодательство 10.07.2023 15:52

АИК и венгерская Hell Energy подписали договор на производство энергетика в Азербайджане за $211 млн

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел в Баку встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийяртоо, на которой стороны обсудили меры по укреплению азербайджано-венгерского партнерства, развитие двухсторонних торгово-экономических связей и перспективы сотрудничества.

Об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсетях.

Джаббаров также сообщил, что в ходе мероприятия ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и венгерская "Hell Energy" подписали договор о совместной деятельности.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики, стоимость проекта оценивается в $211 млн.

В рамках проекта предусматривает строительство завода по производству алюминиевых банок и их наполнение. Завод будет построен в Свободно-экономической зоне Алят и на первом этапе предполагает производство и наполнение 415 млн банок в год. На следующем этапе объем производства будет доведен до 700 млн банок в год.

"Реализация проекта позволит создать свыше 300 рабочих мест", - подчеркнули в ведомстве.

Hell Energy занимается производством энергетических напитков.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ЗАВОД, СОГЛАШЕНИЕ


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