В Брюссельском аэропорту эвакуировали пассажиров самолета Ryanair из-за поступившего заявления о бомбе

Пассажиров компании Ryanair, собиравшихся вылететь в субботу утром из Брюсселя в Мадрид, попросили покинуть самолет после поступившего сообщения о бомбе, передал телеканал VRT.

По данным телекомпании, полиция обыскала самолет, тревога оказалась ложной. "Затем самолет смог вылететь", - заявила телеканалу официальный представитель брюссельского аэропорта Завентем Флоранс Мюлс.

VTM также сообщил, что начато расследование.

Позднее бельгийские СМИ разъяснили со ссылкой на прокуратуру, что переполох устроил 51-летний мужчина, который путешествовал в группе и, поднимаясь на борт, прокричал, что у него бомба. Он был задержан, пассажиры эвакуированы, а самолет досмотрен. В прокуратуре полагают, что возмутитель спокойствия, находившийся под воздействием алкоголя, хотел так пошутить.