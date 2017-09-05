Китай выделяет Таджикистану льготный кредит на $79 млн для реконструкции ЛЭП

В Пекине подписано кредитное соглашение между правительством Таджикистана и Экспортно-импортным банком КНР о выделении льготного кредита на $79 млн на проект реконструкции высоковольтной 500-киловольтной линии электропередачи районов республиканского подчинения Таджикистана, сообщает во вторник пресс-служба таджикского президента.
"Соглашение подписали министр финансов РТ Абдусалом Курбониён и вице-президент Экспортно-импортного банка КНР Сун Пинг", - говорится в сообщении.
На церемонии присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Кроме того, в рамках государственного визита президента РТ в КНР состоялась церемония подписания ряда двусторонних соглашений о сотрудничестве между компаниями Таджикистана и Китая.
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