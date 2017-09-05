Могерини призвала Кишинев продолжать начатые проевропейские реформы и разъяснять их преимущества гражданам страны

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала власти Молдавии "проводить реформы в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом".

"Успех Молдавии по сближению с ЕС возможен только путём продвижения повестки дня реальной трансформации, реализации принципов эффективного правления, правового государства, рыночной экономики и устойчивого роста", - сказала Ф.Могерини на встрече с главой молдавского министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Андреем Галбуром на "полях" Стратегического форума в Бледе (Словения).

Ф.Могерини, которую цитирует пресс-служба МИДЕИ, призвала руководство Молдавии "продолжать начатые реформы и разъяснять преимущества проевропейских реформ гражданам страны".

Согласно сообщению, собеседники "обменялись мнениями о ходе внедрения Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, с подписания которого минуло три года".

Отмечается, что глава молдавской дипломатии "подтвердил твёрдую решимость властей республики выполнить обязательства, отметив, что новый этап реализации поддерживается комплексными реформами, которые продвигаются совместно правительством и парламентом".

Ранее во вторник пропрезидентская Партия социалистов Молдавии заявила, что "после трёхлетнего внедрения Договора об ассоциации с ЕС оправдались самые худшие опасения о последствиях подписания этого документа".

В партии также добавили, что придерживаются "позиции о необходимости скорейшего аннулирования Договора об ассоциации с ЕС, и будут настаивать и добиваться этого".