Могерини призвала Кишинев продолжать начатые проевропейские реформы и разъяснять их преимущества гражданам страны

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала власти Молдавии "проводить реформы в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом".
"Успех Молдавии по сближению с ЕС возможен только путём продвижения повестки дня реальной трансформации, реализации принципов эффективного правления, правового государства, рыночной экономики и устойчивого роста", - сказала Ф.Могерини на встрече с главой молдавского министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Андреем Галбуром на "полях" Стратегического форума в Бледе (Словения).
Ф.Могерини, которую цитирует пресс-служба МИДЕИ, призвала руководство Молдавии "продолжать начатые реформы и разъяснять преимущества проевропейских реформ гражданам страны".
Согласно сообщению, собеседники "обменялись мнениями о ходе внедрения Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, с подписания которого минуло три года".
Отмечается, что глава молдавской дипломатии "подтвердил твёрдую решимость властей республики выполнить обязательства, отметив, что новый этап реализации поддерживается комплексными реформами, которые продвигаются совместно правительством и парламентом".
Ранее во вторник пропрезидентская Партия социалистов Молдавии заявила, что "после трёхлетнего внедрения Договора об ассоциации с ЕС оправдались самые худшие опасения о последствиях подписания этого документа".
В партии также добавили, что придерживаются "позиции о необходимости скорейшего аннулирования Договора об ассоциации с ЕС, и будут настаивать и добиваться этого".
Алиев и Чавушоглу обсудили вопросы азербайджано-турецкого сотрудничества
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество в ВТС
Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции служит укреплению сотрудничества в регионе – Алиев
Fitch ожидает повышения рейтингов МБА
Веб-сайт банковского омбудсмена заработал в Азербайджане
Торгпредства Азербайджана за рубежом будут иметь самостоятельный аппарат – указ президента
Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране
Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»