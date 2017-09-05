Истребители Бельгии приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

В Эстонии во вторник на авиабазе Эмари (Amari) состоялась торжественная церемония ротации миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, на смену авиационному отряду ВВС Испании заступил отряд истребителей ВВС Бельгии.
"Активная охрана воздушного пространства является незаменимой частью видимого присутствия и сдерживания НАТО", - сказал на церемонии вице-канцлер министерства обороны Эстонии по оборонной политике Кристьян Прикк (Kristjan Prikk).
Он отметил, что отбывающие из Эстонии истребители Испании совершили 32 вылета по тревоге.
"Это указывает на сложную ситуацию в области безопасности, в которой мы живем, и доказывает, что мы нуждаемся в продолжающейся поддержке союзников по охране воздушного пространства государств Балтии", - подчеркнул К.Прикк.
Прибывший в Эстонию авиаотряд ВВС Бельгии создан на базе 10-й и 2-й частей тактической авиации. В его составе 4 истребителя F-16. Он уже находился в Эстонии с начала января по конец апреля 2016 года.
Отбывающие испанские пилоты на 4 истребителях F-18 Hornet и обслуживающий их персонал из состава дислоцированного на авиабазе Сарагоса 15-й части ВВС Испании находились в Эстонии с мая нынешнего года.
Страны Балтии не располагают самолетами для воздушного патрулирования и потому с момента их вступления в НАТО в апреле 2004 года охрана воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы осуществляется в порядке ротации истребителями стран альянса. С 2004 года они базируются в Литве на авиабазе Зокняй, а с 2014 года и в Эстонии на авиабазе Эмари.
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