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Дальнее зарубежье 05.09.2017 21:07

Истребители Бельгии приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

В Эстонии во вторник на авиабазе Эмари (Amari) состоялась торжественная церемония ротации миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, на смену авиационному отряду ВВС Испании заступил отряд истребителей ВВС Бельгии.

"Активная охрана воздушного пространства является незаменимой частью видимого присутствия и сдерживания НАТО", - сказал на церемонии вице-канцлер министерства обороны Эстонии по оборонной политике Кристьян Прикк (Kristjan Prikk).

Он отметил, что отбывающие из Эстонии истребители Испании совершили 32 вылета по тревоге.

"Это указывает на сложную ситуацию в области безопасности, в которой мы живем, и доказывает, что мы нуждаемся в продолжающейся поддержке союзников по охране воздушного пространства государств Балтии", - подчеркнул К.Прикк.

Прибывший в Эстонию авиаотряд ВВС Бельгии создан на базе 10-й и 2-й частей тактической авиации. В его составе 4 истребителя F-16. Он уже находился в Эстонии с начала января по конец апреля 2016 года.

Отбывающие испанские пилоты на 4 истребителях F-18 Hornet и обслуживающий их персонал из состава дислоцированного на авиабазе Сарагоса 15-й части ВВС Испании находились в Эстонии с мая нынешнего года.

Страны Балтии не располагают самолетами для воздушного патрулирования и потому с момента их вступления в НАТО в апреле 2004 года охрана воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы осуществляется в порядке ротации истребителями стран альянса. С 2004 года они базируются в Литве на авиабазе Зокняй, а с 2014 года и в Эстонии на авиабазе Эмари.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]