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ТЭК 06.09.2017 09:00

Увеличение участников сделки ОПЕК+ пока не рассматривается, но двери открыты

Расширение состава участников сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ пока не рассматривается.

"Пока мы не рассматривали, но двери, как говорится, открыты для всех желающих участвовать в этом соглашении, изначально такая позиция была, когда подписывали в декабре прошлого года", - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но наша задача сегодня - реализовывать в полном соответствии это соглашение, чтобы рынок сбалансировался и восстанавливался в более короткие сроки", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]