Увеличение участников сделки ОПЕК+ пока не рассматривается, но двери открыты

Расширение состава участников сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ пока не рассматривается.

"Пока мы не рассматривали, но двери, как говорится, открыты для всех желающих участвовать в этом соглашении, изначально такая позиция была, когда подписывали в декабре прошлого года", - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но наша задача сегодня - реализовывать в полном соответствии это соглашение, чтобы рынок сбалансировался и восстанавливался в более короткие сроки", - добавил он.