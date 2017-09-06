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Дальнее зарубежье 06.09.2017 16:19

Ураган "Ирма" угрожает заморским территориям Франции в Карибском море

Власти Франции предупредили жителей двух французских заморских территорий - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, расположенных в Карибском море, о повышенной опасности из-за урагана "Ирма", сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

МВД Франции объявило о наивысшем уровне угрозы, закрыты школы и госучреждения.

Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу и быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии.

Ранее в среду ураган "Ирма" достиг северо-восточной части Карибских островов, ему присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, порывы ветра достигают 295 км/ч.

"Ирма" по своей силе превосходит ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРИБЫ, УРАГАН, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]