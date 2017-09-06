Власти Франции предупредили жителей двух французских заморских территорий - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, расположенных в Карибском море, о повышенной опасности из-за урагана "Ирма", сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

МВД Франции объявило о наивысшем уровне угрозы, закрыты школы и госучреждения.

Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу и быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии.

Ранее в среду ураган "Ирма" достиг северо-восточной части Карибских островов, ему присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, порывы ветра достигают 295 км/ч.

"Ирма" по своей силе превосходит ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.