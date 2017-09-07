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Внешняя политика 07.09.2017 15:31

Глава офиса ЕС в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял главу офиса Совета Европы в Баку Драгану Филипович в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по положению и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров пожелал Д.Филипович успехов в ее дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: СЕ, ОФИС, ГЛАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]