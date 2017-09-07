Глава офиса ЕС в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял главу офиса Совета Европы в Баку Драгану Филипович в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по положению и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров пожелал Д.Филипович успехов в ее дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев