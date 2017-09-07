Переговоры о членстве Турции в ЕС вряд ли будут прекращены в этом году - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) не верит, что решение о прекращении переговоров с Турцией о членстве в ЕС будет принято в нынешнем году, когда Эстония является председателем Совета ЕС.
"Я не верю, что Европейский союз примет решение по этому вопросу в нынешнем году", - сказал С.Миксер в четверг на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.
Он добавил, что следует дождаться решения Еврокомиссии о соответствии Турции критериям ЕС и тщательно проанализировать все аспекты и воздержаться от непродуманных решений.
В то же время он не исключил, что такое решение может быть принято в начале 2018 года.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.
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