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Дальнее зарубежье 07.09.2017 18:14

Переговоры о членстве Турции в ЕС вряд ли будут прекращены в этом году - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) не верит, что решение о прекращении переговоров с Турцией о членстве в ЕС будет принято в нынешнем году, когда Эстония является председателем Совета ЕС.

"Я не верю, что Европейский союз примет решение по этому вопросу в нынешнем году", - сказал С.Миксер в четверг на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.

Он добавил, что следует дождаться решения Еврокомиссии о соответствии Турции критериям ЕС и тщательно проанализировать все аспекты и воздержаться от непродуманных решений.

В то же время он не исключил, что такое решение может быть принято в начале 2018 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ТУРЦИЯ, ЕС, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]