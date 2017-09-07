Главы 18 государств примут участие в церемонии закрытия ЭКСПО-2017 в Астане

На торжественную церемонию закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, которая пройдет в казахстанской столице 10 сентября, ожидается прибытие глав 18 государств, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Талгат Мусаканов.

"Ожидается прибытие 18-ти глав государств. Будет нагрузка на город, они будут размещены в восьми гостиницах", - сказал Т.Мусаканов в четверг на брифинге в Астане.

Всего ожидается визит высокопоставленных гостей из 30 стран.

Международная специализированная выставка ЭКСПО стартовала в столице Казахстана 10 июня, участие в выставке принимают 115 стран и 22 международные организации. Церемония закрытия ЭКСПО-2017 и саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоятся в Астане 10 сентября.