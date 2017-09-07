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СНГ 07.09.2017 18:33

Главы 18 государств примут участие в церемонии закрытия ЭКСПО-2017 в Астане

На торжественную церемонию закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, которая пройдет в казахстанской столице 10 сентября, ожидается прибытие глав 18 государств, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Талгат Мусаканов.

"Ожидается прибытие 18-ти глав государств. Будет нагрузка на город, они будут размещены в восьми гостиницах", - сказал Т.Мусаканов в четверг на брифинге в Астане.

Всего ожидается визит высокопоставленных гостей из 30 стран.

Международная специализированная выставка ЭКСПО стартовала в столице Казахстана 10 июня, участие в выставке принимают 115 стран и 22 международные организации. Церемония закрытия ЭКСПО-2017 и саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоятся в Астане 10 сентября.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКСПО, ЗАКРЫТИЕ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]