Международная выставка WorldBuildBaku 2017 пройдет в октябре в Баку

23-я Азербайджанская международная выставка «WorldBuildBaku 2017», посвященная строительной сфере, пройдет 18-21 октября в Баку Экспо Центре, сообщает организатор экспозиции Iteca Caspian .

«С 18 по 21 октября в Баку Экспо Центре пройдет ведущее событие Прикаспийского региона - 23-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменует начало Каспийской строительной недели», - сказано в сообщении.

Организаторы выставки считают WorldBuild Baku «самым важным профессиональным событием в области архитектуры и строительства, проектирования и ремонта в регионе».

Р.Бабаев