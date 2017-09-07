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Инфраструктура и тендеры 07.09.2017 17:22

Международная выставка WorldBuildBaku 2017 пройдет в октябре в Баку

23-я Азербайджанская международная выставка «WorldBuildBaku 2017», посвященная строительной сфере, пройдет 18-21 октября в Баку Экспо Центре, сообщает организатор экспозиции Iteca Caspian .

«С 18 по 21 октября в Баку Экспо Центре пройдет ведущее событие Прикаспийского региона - 23-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменует начало Каспийской строительной недели», - сказано в сообщении.

Организаторы выставки считают WorldBuild Baku «самым важным профессиональным событием в области архитектуры и строительства, проектирования и ремонта в регионе».

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЫСТАВКА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]