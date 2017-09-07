Международная выставка WorldBuildBaku 2017 пройдет в октябре в Баку

23-я Азербайджанская международная выставка «WorldBuildBaku 2017», посвященная строительной сфере, пройдет 18-21 октября в Баку Экспо Центре, сообщает организатор экспозиции Iteca Caspian .
«С 18 по 21 октября в Баку Экспо Центре пройдет ведущее событие Прикаспийского региона - 23-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменует начало Каспийской строительной недели», - сказано в сообщении.
Организаторы выставки считают WorldBuild Baku «самым важным профессиональным событием в области архитектуры и строительства, проектирования и ремонта в регионе».
Р.Бабаев
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