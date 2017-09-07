Совет Европы назначил нового главу представительства в Азербайджане – СМИ

Совет Европы назначил венгерского дипломата Золтана Хернеши главой представительства СЕ в Азербайджане, сообщает информагентство «АРА».

Согласно информации, дипломат приступит к деятельности 14 сентября.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял главу офиса Совета Европы в Баку Драгану Филипович в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджане.

Ф.Исазаде