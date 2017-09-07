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ТЭК 07.09.2017 21:34

В России принята концептуальная позиция сохранить монополию Газпрома на трубный газ - Новак

В России принята концептуальная позиция сохранять единый экспортный канал "Газпрома" для трубопроводного газа, заявил в интервью "РБК-ТВ" глава Минэнерго Александр Новак.

"Сейчас на повестке не стоит вопрос о либерализации экспорта трубопроводного газа. Мы такой вопрос обсуждали, и сейчас у нас концептуально принято решение сохранить такую позицию", - отметил он.

В проекте Энергостратегии России до 2035 года, подготовленном Минэнерго, стоит размытая фраза о возможности допуска независимых производителей газа к сетевым экспортным мощностям "Газпрома". "На первом этапе вопрос доступа независимых производителей предполагается решать за счет дальнейшей либерализации и развития производства СПГ (что также будет способствовать диверсификации направлений экспорта газа), а на втором этапе - через предоставление на конкурентной основе независимым поставщикам доступа к единому каналу экспорта сетевого газа", - говорится в документе. Позже Минэнерго отмечало, что данное предложение нужно читать через призму сохранения единого экспортного канала "Газпрома".

Между тем, "Роснефть" поднимала вопрос о допуске газа восточносибирских месторождений к строящемуся газопроводу "Сила Сибири". Кроме того, "Роснефть" подписала меморандум с дочкой ВР, BP Gas Marketing Limited о планах заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы, начиная с 2019 года. В этом году вице-президент "Роснефти" Влада Русакова подтвердила, что ведет работу с российскими государственными органами, чтобы получить право на продажу британской ВР 10 млрд куб. м газа на экспорт.

На фоне сохранения монополии "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа, Россия должна развивать проекты по производству сжиженного газа. "Что касается СПГ, то законодательство частично либерализовано. Право экспорта СПГ имеют проекты "НОВАТЭКа" и "Роснефти". В принципе, мы готовы рассматривать другие проекты. Мы считаем, что рынок СПГ будет развиваться более активными темпами, чем трубопроводный газ. Доля СПГ будет на рынке расти большими темпами, будет больше стран, которые будут покупать СПГ. Нужно строить больше заводов и занимать эту нишу", - сказал А.Новак.

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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