Глава ПА ОБСЕ прибыла с визитом в Азербайджан

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен прибыла в четверг в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте Азербайджана.

"К.Муттонен сегодня вечером прибыла в Баку. Ее встречала вице-спикер парламента Бахар Мурадова", - сообщили в парламенте.

К.Муттонен проведет встречи с руководством Азербайджана, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества между республикой и организацией.

А.Азизов