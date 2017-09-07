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Внешняя политика 07.09.2017 21:41

Глава ПА ОБСЕ прибыла с визитом в Азербайджан

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен прибыла в четверг в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте Азербайджана.

"К.Муттонен сегодня вечером прибыла в Баку. Ее встречала вице-спикер парламента Бахар Мурадова", - сообщили в парламенте.

К.Муттонен проведет встречи с руководством Азербайджана, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества между республикой и организацией.

А.Азизов

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Тэги: ПА/ОБСЕ, ГЛАВА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]