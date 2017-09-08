Именем погибшего в результате теракта в Анкаре посла Андрея Карлова назван крупный алмаз

"АЛРОСА" присвоила алмазу весом почти 52 карата имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова, сообщается на официальном сайте компании в пятницу.

"В целях увековечения памяти чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, трагически погибшего 19 декабря 2016 года, и выражения уважения к его заслугам в укреплении международного авторитета и отстаивании интересов России, мы приняли решение назвать в честь Андрея Геннадьевича алмаз", - приводятся на сайте слова президента компании Сергея Иванова.

"Крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся дипломатом был Андрей Геннадьевич", - добавил С.Иванов.

Сообщается, что в пятницу сертификат с информацией об алмазе был вручен вдове А.Карлова на официальной церемонии, состоявшейся в рамках Московского финансового форума.

Алмаз весом 51,91 карата был добыт 11 июля. Это прозрачный кристалл с желтоватым оттенком, имеющий классическую форму октаэдра и размеры 19,32 х 18,93 х 17,75 х 11,87 мм, сказано в сообщении пресс-службы "АЛРОСА".

Посол РФ в Турции А. Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. А.Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.