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Дальнее зарубежье 08.09.2017 19:46

Глава Европарламента призвал парламентариев стран G7 к "сильному ответу" Северной Корее в связи с ее ядерными и ракетными испытаниями

На угрозы Северной Кореи миру должен быть дан сильный коллективный ответ, заявил в пятницу председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Он выступил в Риме на 15-й парламентской конференции стран G7, в которой приняли участие парламентарии от Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.

"Я просил об этом председателя (Палаты депутатов парламента Италии, хозяйку встречи Лауру - ИФ) Болдрини, которая мне подтвердила, что парламентская конференция G7 направит сильное послание в ответ на ядерные угрозы Северной Кореи. Этот вопрос будет включен также в повестку дня пленарной сессии Европейского парламента на следующей неделе", - сказал А.Таяни, текст выступления которого распространила пресс-служба ЕП в Брюсселе.

Он высказался также за международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

"Чтобы победить терроризм, нам необходимо усиленное сотрудничество между юридическими и полицейскими властями и разведслужбами. Мы не можем победить насилие и терроризм без международного сотрудничества, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций", - сказал глава Европарламента.

При этом А.Таяни отметил, что Европарламент создает специальную комиссию по борьбе с терроризмом, которая также обратит свое внимание на сотрудничество со странами G7.

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Тэги: ЕС, G7, КОНФЕРЕНЦИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]