На угрозы Северной Кореи миру должен быть дан сильный коллективный ответ, заявил в пятницу председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Он выступил в Риме на 15-й парламентской конференции стран G7, в которой приняли участие парламентарии от Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.

"Я просил об этом председателя (Палаты депутатов парламента Италии, хозяйку встречи Лауру - ИФ) Болдрини, которая мне подтвердила, что парламентская конференция G7 направит сильное послание в ответ на ядерные угрозы Северной Кореи. Этот вопрос будет включен также в повестку дня пленарной сессии Европейского парламента на следующей неделе", - сказал А.Таяни, текст выступления которого распространила пресс-служба ЕП в Брюсселе.

Он высказался также за международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

"Чтобы победить терроризм, нам необходимо усиленное сотрудничество между юридическими и полицейскими властями и разведслужбами. Мы не можем победить насилие и терроризм без международного сотрудничества, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций", - сказал глава Европарламента.

При этом А.Таяни отметил, что Европарламент создает специальную комиссию по борьбе с терроризмом, которая также обратит свое внимание на сотрудничество со странами G7.