МБА столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности - Moodys

Международный банк Азербайджана (МБА) столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности, говорится в ежегодном кредитном анализе рейтингов Азербайджана, подготовленного Moodys Investors Service.

«Несмотря на реструктуризацию внешних обязательств МБА, Moodys считает, что банк все равно столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности на фоне остающейся открытой валютной позиции», - говорится в документе.

Агентство отмечает, что правительство и Центральный банк Азербайджана попытались укрепить банковский сектор в течение последнего года, что стоило примерно 30% ВВП, в частности за счет реструктуризации внешних обязательств МБА.

«Более широкая банковская система также будет оставаться слабой в течение некоторого времени», - говорится в сообщении.

Moodys подчеркивает, что отношение валового долга к ВВП в Азербайджане, включая госгарантии, увеличилось до 50,7% в 2016 году с 14,4% в 2014 году, главным образом, из-за девальвации маната и увеличения долга, гарантированного государством.

Как сообщалось ранее, МБА 1 сентября провел обмен части внешнего долга на государственные облигации в рамках завершения реструктуризации внешних обязательств. Тем самым банк завершил реструктуризацию внешних обязательств на сумму около $2,4 млрд.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд. Большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля. Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля, Насиминский районный суд города Баку утвердил план 17 августа.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов