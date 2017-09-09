В Афганистане убит духовный лидер провинции Каписо

Председатель Совета улемов (богословов) провинции Каписо (в 60 км к северу от Кабула) Гол Мухаммад Ханифяр убит в ходе нападения неизвестных вооруженных лиц, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные органы власти.

Нападение на духовного лидера провинции было осуществлено неизвестными утром в субботу на территории уезда Хисаи Аввали Кохистон, отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь губернатора провинции Каписо Кайс Кодири сообщил телеканалу, что неизвестные вооруженные лица на территории селения расстреляли автомашину, в которой передвигался Ханифяр. Вместе с богословом убит его водитель. Нападавшие скрылись с места преступления, полиция расследует преступление. Пока ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность за это нападение.