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Дальнее зарубежье 09.09.2017 19:48

В Афганистане убит духовный лидер провинции Каписо

Председатель Совета улемов (богословов) провинции Каписо (в 60 км к северу от Кабула) Гол Мухаммад Ханифяр убит в ходе нападения неизвестных вооруженных лиц, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные органы власти.

Нападение на духовного лидера провинции было осуществлено неизвестными утром в субботу на территории уезда Хисаи Аввали Кохистон, отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь губернатора провинции Каписо Кайс Кодири сообщил телеканалу, что неизвестные вооруженные лица на территории селения расстреляли автомашину, в которой передвигался Ханифяр. Вместе с богословом убит его водитель. Нападавшие скрылись с места преступления, полиция расследует преступление. Пока ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность за это нападение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, РЕЛИГИЯ, ПРОВИНЦИЯ, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]