Экс-глава КНБ Казахстана Дутбаев приговорен к 7,5 годам колонии, лишен генеральского звания

Военный суд Акмолинского гарнизона признал виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, сообщила пресс-служба военного суда республики.

"Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст.172 Уголовного кодекса республики, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК), и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н.Н. воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

При этом в информации отмечается, что приговор был оглашен 24 августа 2017 года, пока "не вступил в законную силу".

Вместе с тем, проходящий по этому же делу Р.Муратов признан виновным в совершении аналогичных преступлений (ст.ст.172, 451 УК РК), ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Н.Хасен признан виновным в разглашении государственных секретов (ст.172 УК РК) и превышении должностных полномочий (ст.308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе. Внесено представление о лишении его государственной награды. Е.Нуртаев признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов, ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 (Разглашение государственных секретов) и ст. 362 ч.3 (Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса республики, задержаны Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Н.Дутбаев возглавлял КНБ Казахстана с 2001 по 2006 годы. В 2008 году был советником главы государства. С 2008 года по 2009-й был вице-президентом нацкомпании "Казатомпром". В 2013 году вошел в состав совета директоров нацкомпании "Казахстан инжиниринг".