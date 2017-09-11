Латвийский президент Раймондс Вейонис обещает внести в парламент проект закона об автоматическом присвоении гражданства детям "неграждан", пишут в понедельник местные СМИ.
Как отмечают издания, президентская инициатива предполагает, что новые "неграждане" в Латвии рождаться больше не будут, поскольку родителям нужно будет выбрать им гражданство другой страны или же они автоматически станут гражданами Латвии.
"Нужно проявить смелость и отказаться от предоставления статуса негражданина новорожденным детям. Все они - наши дети", - заявил президент.
Инициативу главы государства приветствует также омбудсмен Латвии Юрис Янсонс, отмечая, что гражданство является важной частью идентичности человека, которая ему полагается с самого рождения, пишут СМИ.
В 2013 году в закон о гражданстве были внесены поправки, которые облегчили порядок получения гражданства детям "неграждан" - ребенок может стать гражданином, если такое желание выразит один из родителей, однако родители не всегда пользуются данной возможностью, поэтому по-прежнему рождаются новые "неграждане", что, по мнению омбудсмена, недопустимо.
Р.Вейонис в ноябре 2016 года впервые выступил с инициативой предоставлять латвийское гражданство родившимся в Латвии детям "неграждан" с момента рождения.
По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, на 1 января 2017 года число "неграждан" составляло 242 тыс. 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети "неграждан" - старше 51 года. Они не могут голосовать на выборах и работать на госслужбе. Для прохождения процедуры натурализации "негражданам" необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории. "Неграждане" в основном являются русскими, которые приехали в республику во времена СССР. Гражданство Латвии присваивается детям, родившимся в республике после 1991 года, однако для этого нужно пройти процедуру регистрации.
Москва неоднократно выступала с критикой в адрес властей Латвии в связи с ситуацией вокруг "неграждан".
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