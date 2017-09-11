Предъявленные ИА Turan обвинения не найдут подтверждения - директор агентства

Директор информационного агентства «Turan» Мехман Алиев заявляет о безосновательности обвинений в уклонении от уплаты налогов.
«Надеюсь, что это дело найдет свое логическое решение. Хочу отметить, что предъявленные агентству «Turan» обвинения не найдут своего подтверждения. Считаю, что реальная ситуация прояснится и этот вопрос будет закрыт»,- заявил М.Алиев журналистам в понедельник.
«Мы принимаем активное участие в этом расследовании и не уклоняемся от следствия. Вся необходимая документация полностью предоставлена (следственным органам – ИФ), даны показания. Процесс продолжается»,- добавил он.
М.Алиев также коснулся своего обращения к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
«В своем обращении президенту страны я коснулся вопросов создания агентства «Turan», своей 30-летней журналистикой деятельности и участия в создании независимой журналистики в Азербайджане, а также возбужденном в отношении меня уголовном деле. Я также отметил, что с самого первого дня не уклонялся от следствия и был в активном контакте со следствием и попросил принять все это во внимание и изменить меру пресечения», - отметил М.Алиев.
По его словам, аналогичное письмо было отправлено им в понедельник председателю Ясамальского районного суда Баку.
Директор агентства также выразил благодарность общественности Азербайджана за поддержку.
«В первую очередь, благодарю общественность Азербайджана за содействие в моем освобождении, тем силам, которые верили в нас, поддерживали нас. Я благодарен, что мы эту поддержку увидели. Не только я лично, но и в целом агентство «Turan». Я также благодарен поддержавших нас иностранным государствам и международным организациям. Я также благодарен своей семье, за проявленную стойкость, что было крайне важно»,- отметил М.Алиев.
Как сообщалось ранее, в понедельник мера пресечения в отношении М.Алиева была изменена – он был переведен из СИЗО под надзор полиции.
М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана.
М.Алиев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).
Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.
Бакинский Апелляционный суд отклонил 30 августа жалобу М.Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.
Защита М.Алиева ходатайствовала 5 сентября об освобождении М.Алиева под залог. Однако, Ясамальский районный суд Баку отклонил ходатайство.
Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.
ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.
Ф.Исазаде
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