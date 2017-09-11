Ураган на Кубе привел к закрытию аэропорта Варадеро до 14 сентября

Российские туристы не пострадали от урагана "Ирма" на Кубе, но турбизнес уже ощущает его последствия, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.

"Важную роль сыграла оперативная эвакуация кубинскими властями туристов из районов стихийного бедствия до его начала. Тем не менее, последствия урагана турбизнес уже ощущает - до 14 сентября закрыт аэропорт Варадеро", - говорится в сообщении.

Аэропорт Гаваны работает в понедельник по фактической погоде, аэропорт на острове Кайо-Коко закрыт до полного восстановления. Ранее с островов Кайо-Коко и Кайо Санта Мария были эвакуированы в район Варадеро порядка 150 российских туристов. Всего с этих курортов было эвакуировано порядка 1 тыс. иностранных туристов, уточнили в АТОР.

Чрезвычайное положение в связи с ураганом было объявлено в 11 из 15 кубинских провинций, в том числе в Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас, Камагуэй Вилья-Клара. По данным кубинских властей, всего из прибрежных районов северного побережья Кубы до прохождения штормового фронта эвакуировано около 10 тыс. иностранных туристов.

В Варадеро все организованные российские туристы были обеспечены номерами для проживания, питанием и водой, сейчас там, по информации представителей турбизнеса, обстановка спокойная.

По данным туроператора Pegas Touristik, на текущий момент нет информации о каких-либо инцидентах, угрожающих жизни и здоровью туристов.

"Последний завоз и вывоз туристов в Варадеро был произведен 8 сентября. Следующий рейс, 18 сентября, ожидается по расписанию. Туристы продолжают оставаться в своих отелях, эвакуация не проводилась", - рассказали в компании.

Не пришлось эвакуировать туристов, отправленных на Кубу туроператором Coral Travel. В Anex Tour сообщили, что по всем заявкам с вылетами Azur Air, ранее запланированным на 13 сентября в Варадеро, туристам могут предложить альтернативные варианты отдыха в Доминикане с концепцией отдыха аналогичной забронированному туру. При этом вылет в Москву 13 сентября, ранее запланированный из аэропорта Варадеро, будет выполняться из аэропорта Гаваны.

Ранее в АТОР сообщили, что число российских туристов на Кубе вряд ли превышает 1,5 тыс. человек, при этом 90% россиян едут на отдых в эту страну организованно. Посольство России на Кубе сообщило в воскресенье, что российские граждане не пострадали в результате прохождения урагана "Ирма".