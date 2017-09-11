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Финансы 11.09.2017 16:37

Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в январе-июле 2017 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий "PASHA Heyat Sigorta" в отчетном периоде составил 89 млн 261,944 тыс. манатов или 27,6% всех взносов страховщиков за январь-июнь 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-июля также вошли: "PASHA Sigorta" (73 млн 787,22 тыс. манатов), "Ateshgah" (22 млн 738,635 тыс. манатов), "Ateshgah Heyat" (18 млн 259,198 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (15 млн 750,671 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 68,01% всех премий страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде премии получили все 22 страховые компании, действующие на рынке.

Среди страховых компаний в январе-июле 2017 года наибольший объем выплат произвела "Ateshgah Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 30 млн 517,857 тыс. манатов или 21,2% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-июля также вошли: "PASHA Heyat Sigorta" (27 млн 907,615 тыс. манатов), "PASHA Sigorta" (24 млн 323,390 тыс. манатов), "Qala Heyat Sigorta" (12 млн 322,838 тыс. манатов), "Ateshgah" (8 млн 817,933 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 72,1% всех выплат страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде возмещение произвели также все 22 страховые компании, действующие на рынке.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ, РЕЙТИНГ


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