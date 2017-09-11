Глава МИД Азербайджана посетит с визитами Вьетнам и Лаос

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит официальные визиты во Вьетнам и Лаос, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит 12-16 сентября с официальными визитами Вьетнам и Лаос», - говорится в сообщении.

В рамках визитов Э.Мамедъяров проведет встрече с главами МИД и другими официальными лицами Вьетнама и Лаоса.

Р.Бабаев