Литва думает о синхронизации энергосистемы с ЕС без Латвии и Эстонии

Литва может в одиночку, без участия Латвии и Эстонии, реализовать один из важнейших для стран Балтии энергетических проектов - синхронизацию электросетей с сетями континентальной Европы, сообщает BNS.

Во время визита в Польшу на прошлой неделе литовский премьер Саулюс Сквярнялис, говоря о синхронизации, неожиданно заявил, что в ближайшее время будет подписано соглашение с Польшей. Председатель комиссии по энергетике сейма Литвы Виргилиюс Подярис тоже призывает готовиться к "плану Б".

"События развиваются так, что Литве пришло время готовиться к "плану Б" - синхронизироваться с европейскими сетями самостоятельно, не привязываясь к планам Латвии и Эстонии в энергетике", - сказал глава парламентской комиссии.

Политики мотивируют такой сценарий синхронизации планами России.

По данным европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, одну новую линию электропередачи Россия строит на границе с Эстонией, укрепляя тем самым свою систему ЛЭП, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, Белоруссия протянет ЛЭП от строящейся Белорусской АЭС. Независимость энергосистемы Калининградской области обеспечивается посредством строительства новых тепловых электростанций.

"Россия на сегодняшний день готовится к нашей синхронизации и готовится к закрытой работе, делает все, чтобы замкнуть БРЭЛЛ без нас. Я не буду очень удивлен, если через несколько лет не мы отключимся, а нас отключат", - сказал BNS представитель оппозиции, член парламентской комиссии по энергетике Дайнюс Кряйвис.

Оператор литовской электропередающей сети Litgrid не комментирует идею синхронизации только электросетей Литвы с Польшей. По словам председателя правления компании Римвидаса Штилиниса, такая идея раньше не рассматривалась, а возможно ли это технически, будет изучаться в том случае, если будет принято политическое решение.

Если Литва решит реализовывать проект в одиночку, то на границе с Латвией ей придется установить так называемые преобразователи, которые соединяют энергосистемы, действующие в различных синхронных режимах.

Страны Балтии и Польша в мае достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу, через уже построенную смычку LitPol Link. При этом стороны не исключали возможности строительства в будущем новых энергомостов.

Однако в начале сентября стало известно о разногласиях между прибалтийскими странами по этому проекту.

Эстония заявила, что не может при синхронизации электросетей согласиться на ненадежный и дорогостоящий вариант одной смычки. Таллин также заявил, что не поддерживает соглашение между Литвой и Польшей. По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, для синхронизации необходимо не менее двух смычек Литва-Польша (LitPol), чтобы система была надежной.

Латвийский премьер Марис Кучинскис также придерживается мнения, что для синхронизации обязательно наличие второй смычки LitPol.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии (ЕК) исследовании говорится, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки LitPol Link: в этом случае затраты на синхронизацию могут составить 770-960 млн евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн евро.

В настоящее время энергосистемы России, Белоруссии и балтийских государств объединены в энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Литва-Латвия).