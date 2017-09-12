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Дальнее зарубежье 12.09.2017 15:10

В Берлине задержаны главари группировки, оформлявшие фиктивные браки для иммигрантов из Африки

Полиция ФРГ провела по всей стране массовые облавы в рамках борьбы с фиктивными браками, в результате операции задержаны пять человек, сообщает во вторник немецкий телеканал "Вельт Н24".

По его данным, самые масштабные облавы прошли в Берлине, где в операции были задействованы 400 полицейских. В результате облав были задержаны один мужчина и четыре женщины, которые, как предполагается, возглавляют группировку, предлагающие нелегальные услуги иммигрантам.

Полицейские полагают, что они с помощью поддельных документов оформляли фиктивные браки между португальскими женщинами и нигерийскими мужчинами. Таким образом, нигерийцы могли получить вид на жительство в ЕС, который обычно выдается на пять лет.

Нигерийцы должны были перечислить на счет группировки около 13 тыс. евро за один фиктивный брак, часть суммы получали гражданки Португалии. По данным германской прокуратуры, с ноября 2016 года, было оформлено свыше 70 браков.

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Тэги: ФРГ, ПОЛИЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]