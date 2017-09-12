Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0335 RUR   0.0297 GBR   2.2412 TRY   0.4984

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.07 Brent   53.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 22° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 21° 31°

Дальнее зарубежье 12.09.2017 17:24

В приграничной сирийской провинции Идлиб скопились сотни беглецов из рядов ИГ, пытающихся выбраться из Сирии - СМИ

Несколько сотен человек, покинувших группировку ИГ, перебрались в сирийскую провинцию Идлиб, граничащую с Турцией, с целью выезда из Сирии, сообщает во вторник британская газета "Гардиан".

Издание отмечает, что беглецы из рядов ИГ намерены выбраться через турецкую территорию в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. При этом нескольким десяткам человек за последние недели удалось попасть на юг Турции.

"Гардиан" сообщает о четырех выходцах из Саудовской Аравии, которые в начале сентября смогли попасть в Турцию после того, как заплатили по $2 тыс. с каждого нелегальным перевозчикам.

Газета также приводит рассказ одного из бывших членов ИГ, 26-летнего выходца из Саудовской Аравии, который назвал себя Абу Саад, и который сумел покинуть сирийскую территорию в конце августа и оказаться на юге Турции. По его словам, около 300 беглецов, многие из которых саудовцы, живут сообществом севернее города Идлиб на территории, на которой доминирует группировка "Фронт ан-Нусра". При этом бегство боевиков через Идлиб происходит с конца 2015 года.

"Большинство хотят уехать, как я. Многие из них догадались, что группировка обманула их. Другие не доверяют "Фронту ан-Нусры". Не много верящих в то, что те люди, с которыми они были вместе, стояли на верном пути", - сказал А.Саад

Он отметил, что кроме выходцев из Саудовской Аравии, в провинции Идлиб собрались люди, выехавшие ранее из стран Европы, а также из Марокко и Египта.

Согласно рассказу А.Саада, он прибыл в Сирию в 2012 году, чтобы принять участие в боях на стороне оппозиции. Однако в начале 2013 года группа, в которой состоял А.Саад, присягнула на верность ИГ. Сам А.Саад работал инспектором тюремной системы, где неоднократно становился свидетелем вопиющего обращения с заключенными со стороны террористов, а также ожесточения отношений внутри группировки на фоне ее поражений.

Он сказал, что не хотел бы возвращаться в Саудовскую Аравию, где его ожидает тюрьма.

"Гардиан" пишет, что в связи с поражениями группировки ИГ в Сирии и Ираке значительное число боевиков и членов их семей пытаются выбраться из зон боевых действий. Этот процесс, по мнению разведсообществ разных стран, представляет существенный вызов в сфере безопасности, поскольку многие наблюдатели считают небольшими шансы на реинтеграцию этих лиц в нормальное общество, отмечает издание.

Газета напоминает, что точный масштаб бегства боевиков из районов, находящихся под контролем ИГ в Ираке и Сирии, неизвестен. Также неизвестно, сколько именно иностранных боевиков пережило операции против ИГ и теперь планирует вернуться домой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИГ, ГРАНИЦА, БЕГЛЕЦЫ


Похожие новости


Лидер ИГ уничтожен в Ракке, утверждают СМИ В Узбекистане осудили семерых членов экстремистской группировки, планировавших примкнуть к ИГ в Сирии Генштаб Турции заявляет о нанесении авиаударов по 15 целям на севере Сирии Более 1,2 тыс. кв км освобождено от ИГ в ходе операции "Щит Евфрата" - власти Турции Глава МИД Турции призывает немедленно освободить район сирийского города Манбиджа от ИГ Керри рассматривает Асада и ИГ как две составляющие одной и той же проблемы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]