В приграничной сирийской провинции Идлиб скопились сотни беглецов из рядов ИГ, пытающихся выбраться из Сирии - СМИ

Несколько сотен человек, покинувших группировку ИГ, перебрались в сирийскую провинцию Идлиб, граничащую с Турцией, с целью выезда из Сирии, сообщает во вторник британская газета "Гардиан".

Издание отмечает, что беглецы из рядов ИГ намерены выбраться через турецкую территорию в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. При этом нескольким десяткам человек за последние недели удалось попасть на юг Турции.

"Гардиан" сообщает о четырех выходцах из Саудовской Аравии, которые в начале сентября смогли попасть в Турцию после того, как заплатили по $2 тыс. с каждого нелегальным перевозчикам.

Газета также приводит рассказ одного из бывших членов ИГ, 26-летнего выходца из Саудовской Аравии, который назвал себя Абу Саад, и который сумел покинуть сирийскую территорию в конце августа и оказаться на юге Турции. По его словам, около 300 беглецов, многие из которых саудовцы, живут сообществом севернее города Идлиб на территории, на которой доминирует группировка "Фронт ан-Нусра". При этом бегство боевиков через Идлиб происходит с конца 2015 года.

"Большинство хотят уехать, как я. Многие из них догадались, что группировка обманула их. Другие не доверяют "Фронту ан-Нусры". Не много верящих в то, что те люди, с которыми они были вместе, стояли на верном пути", - сказал А.Саад

Он отметил, что кроме выходцев из Саудовской Аравии, в провинции Идлиб собрались люди, выехавшие ранее из стран Европы, а также из Марокко и Египта.

Согласно рассказу А.Саада, он прибыл в Сирию в 2012 году, чтобы принять участие в боях на стороне оппозиции. Однако в начале 2013 года группа, в которой состоял А.Саад, присягнула на верность ИГ. Сам А.Саад работал инспектором тюремной системы, где неоднократно становился свидетелем вопиющего обращения с заключенными со стороны террористов, а также ожесточения отношений внутри группировки на фоне ее поражений.

Он сказал, что не хотел бы возвращаться в Саудовскую Аравию, где его ожидает тюрьма.

"Гардиан" пишет, что в связи с поражениями группировки ИГ в Сирии и Ираке значительное число боевиков и членов их семей пытаются выбраться из зон боевых действий. Этот процесс, по мнению разведсообществ разных стран, представляет существенный вызов в сфере безопасности, поскольку многие наблюдатели считают небольшими шансы на реинтеграцию этих лиц в нормальное общество, отмечает издание.

Газета напоминает, что точный масштаб бегства боевиков из районов, находящихся под контролем ИГ в Ираке и Сирии, неизвестен. Также неизвестно, сколько именно иностранных боевиков пережило операции против ИГ и теперь планирует вернуться домой.