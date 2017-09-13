Германия депортировала восемь ранее осужденных афганцев

Германские власти выдворили из страны восемь граждан Афганистана, которые не получили разрешения на то, чтобы остаться в Германии, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам главы МВД Баварии Йоахима Херрманна, восемь депортированных мужчин ранее были осуждены за преступления, двое из них - за изнасилования.

В конце 2016 года, а также в начале 2017 года Германия, в рамках соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией, подписанного Брюсселем и Кабулом в октябре прошлого года, уже высылала на родину несколько десятков нелегальных иммигрантов из Афганистана.

После того, как в мае более 100 человек погибли в результате теракта у посольства Германии в Кабуле, ФРГ приостановила масштабные депортации.

Однако в прошлом месяце германские власти заявили, что продолжат депортировать афганцев, которые совершили преступления, которые могут представлять угрозу стране или целенаправленно скрывают информацию о себе.