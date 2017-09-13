Anglo Asian Mining начала добычу золота с месторождения Угур в Азербайджане

Британская компания «Anglo Asian Mining» (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) начала добычу первого золота с месторождения Угур в Дашкесанском районе Азербайджана (запад страны), отмечается в сообщении компании.
Как сообщалось, месторождение Угур было открыто в октябре 2016 года.
"Месторождение Угур уже вносит вклад в производство золота со стороны Anglo Asian Mining. Среднесуточная добыча золота на месторождении за период с 1 по 10 сентября 2017 года составляла 212 унций. Ожидается, что эта среднесуточная добыча увеличится, когда добыча на Угур выйдет на полную мощность", - отмечается в сообщении.
«Начало добычи на Угур компенсирует ожидаемое снижение добычи золота на нашем основном месторождении Кедабек. Мы рады подтвердить наш прогноз добычи в Азербайджане на 2017 года на уровне 64-72 тыс. унций золота", - отмечается в информации со ссылкой на генерального директора Anglo Asian реза Везири (Reza Vaziri).
Ранее сообщалось, что извлекаемые запасы драгметаллов на месторождении Угур оцениваются в 147 тыс. унций золота и в 808 тыс. унций серебра.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир.
А.Азизов
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