Назарбаев нанесет визиты в Узбекистан и Туркменистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит государственный визит в Узбекистан, сообщила пресс-служба главы государства.

"16 сентября состоится государственный визит главы государства в Республику Узбекистан. В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

В рамках визита планируется участие Н.Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме.

Кроме того, по данным пресс-службы, 17 сентября президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан.

В рамках визита Н.Назарбаев посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.