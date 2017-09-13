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СНГ 13.09.2017 16:48

Назарбаев нанесет визиты в Узбекистан и Туркменистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит государственный визит в Узбекистан, сообщила пресс-служба главы государства.

"16 сентября состоится государственный визит главы государства в Республику Узбекистан. В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

В рамках визита планируется участие Н.Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме.

Кроме того, по данным пресс-службы, 17 сентября президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан.

В рамках визита Н.Назарбаев посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]