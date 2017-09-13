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Дальнее зарубежье 13.09.2017 17:02

Европа останется открытой для беженцев - Юнкер

Европа есть и останется континентом солидарности, где можно спастись тем, кого преследуют по недопустимым причинам, заявил в среду в Страсбурге председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"И хотя печально наблюдать, что не все государства-члены демонстрируют одинаковую степень солидарности, Европа в целом проявляет свою солидарность", - сказал глава Еврокомиссии, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Евросоюза.

Он сообщил, что только в 2016 году государства ЕС предоставили убежище более 720 тыс. беженцев, что втрое больше, чем Австралия, Канада и США вместе взятые.

"Европа - не крепость и никогда не должна ею стать", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

По его словам, Евросоюзу удалось сдержать потоки нелегальных мигрантов, ставшие предметом большого беспокойства многих стран ЕС.

Согласно данным главы Еврокомиссии, число незаконно прибывающих через восточное Средиземноморье сократилось на 97% благодаря соглашению с Турцией. А нынешним летом улучшен контроль на пути через центральное Средиземноморье. Там потоки прибывающих мигрантов сократились в августе на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Тем самым мы значительно уменьшили число погибших в Средиземноморье", - констатировал Ж.-К.Юнкер.

"Я не могу говорить о миграции, не воздав особую благодарность Италии за ее настойчивость и щедрость", - добавил глава Еврокомиссии. По его словам, "Италия спасает честь Европы в Средиземноморье".

"Речь также о том, чтобы проявить больше солидарности с Африкой на местах. Африка - это колыбель человечества, достойный и молодой континент. Наш целевой фонд для Африки, имеющий пакет в 2,7 млрд евро, открывает возможности для занятости повсюду на Африканском континенте", - отметил председатель Еврокомиссии.

"Мы должны, и как можно скорее, улучшить условия жизни беженцев в Ливии. Я был потрясен теми бесчеловечными условиями, которые превалируют в (ливийских) центрах содержания", - признал Ж.-К.Юнкер, отметив, что "в этом у Европы коллективная ответственность".

Он пообещал действовать совместно с ООН, чтобы положить конец этой скандальной ситуации.

Говоря о нелегальной миграции, глава Еврокомиссии также напомнил о совместной обязанности членов ЕС охранять внешние границы.

"У нас общие границы, но государства, которые находятся на передовой линии по причине своей географической ситуации, не должны быть единственными ответственными за их защиту. Нельзя разделять общие границы и общую защиту", - заявил Ж.-К.Юнкер.

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Тэги: ЕС, МИГРАНТЫ, ЮНКЕР


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