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Дальнее зарубежье 13.09.2017 18:04

Европарламент проголосовал за санкции ЕС против властей Венесуэлы

Европейские депутаты призвали в среду главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и Совет ЕС рассмотреть вопрос о санкциях против всех лиц, причастных к нарушениям прав человека в Венесуэле.

"ЕС должен заморозить находящиеся в Европе активы всех венесуэльцев, вовлеченных в серьезные нарушения прав человека в стране, и ограничить их доступ на территорию Евросоюза", - говорится в резолюции, принятой подавляющим большинством голосов.

В ней осуждаются выборы 30 июля 2017 года в Венесуэле по формированию конституционного собрания как попрание принципа разделения властей. Европейские парламентарии "не признают мер и решений, принимаемых созданным новым собранием, по причине отсутствия его легитимности".

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]