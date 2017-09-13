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СНГ 13.09.2017 17:19

В "Шереметьево" усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены в аэропорту "Шереметьево" в среду из-за анонимного звонка об угрозе безопасности пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Поступил анонимный звонок с угрозой безопасности пассажиров. Это стало поводом для усиления мер безопасности как на входных группах в аэропорт, так и внутри аэровокзала", - сказал источник.

По его словам, сотрудники службы авиационной безопасности проводят дополнительный досмотр на входе всех посетителей терминала, патрули внутри аэровокзала усилены кинологическими расчетами.

"Тем не менее, оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, "ШЕРЕМЕТЬЕВО", БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]