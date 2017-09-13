Меры безопасности усилены в аэропорту "Шереметьево" в среду из-за анонимного звонка об угрозе безопасности пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Поступил анонимный звонок с угрозой безопасности пассажиров. Это стало поводом для усиления мер безопасности как на входных группах в аэропорт, так и внутри аэровокзала", - сказал источник.

По его словам, сотрудники службы авиационной безопасности проводят дополнительный досмотр на входе всех посетителей терминала, патрули внутри аэровокзала усилены кинологическими расчетами.

"Тем не менее, оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить", - сказал источник.