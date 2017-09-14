Международный валютный фонд (МВФ) готов содействовать Азербайджану в обеспечении макроэкономической стабильности, заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.
"Азербайджану важно продолжать проведение структурных реформ и МВФ готов оказывать стране экспертную поддержку в этом направлении", - сказал Дж.Азур на встрече с председателем правления Центрального банка Эльманом Рустамовым, сообщает пресс-служба банка.
Он отметил также необходимость диверсификации экономики Азербайджана, развития ненефтяного сектора. "Дж.Азур добавил, что МВФ готов и далее оказывать Азербайджану поддержку при проведении макроэкономической политики, расширить сотрудничество в этом направлении, рассмотреть возможность использования новых инструментов и механизмов", - отмечается в сообщении.
Э.Рустамов, в свою очередь, рассказал о проводимых реформах по диверсификации экономики Азербайджана, развития финансового сектора.
Глава ЦБА также поблагодарил МВФ за поддержку проектов по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане и ускорения экономического роста страны.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
А.Азизов
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