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Макроэкономика 14.09.2017 09:29

МВФ готов содействовать Азербайджану в обеспечении макроэкономической стабильности

Международный валютный фонд (МВФ) готов содействовать Азербайджану в обеспечении макроэкономической стабильности, заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.

"Азербайджану важно продолжать проведение структурных реформ и МВФ готов оказывать стране экспертную поддержку в этом направлении", - сказал Дж.Азур на встрече с председателем правления Центрального банка Эльманом Рустамовым, сообщает пресс-служба банка.

Он отметил также необходимость диверсификации экономики Азербайджана, развития ненефтяного сектора. "Дж.Азур добавил, что МВФ готов и далее оказывать Азербайджану поддержку при проведении макроэкономической политики, расширить сотрудничество в этом направлении, рассмотреть возможность использования новых инструментов и механизмов", - отмечается в сообщении.

Э.Рустамов, в свою очередь, рассказал о проводимых реформах по диверсификации экономики Азербайджана, развития финансового сектора.

Глава ЦБА также поблагодарил МВФ за поддержку проектов по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане и ускорения экономического роста страны.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ПОДДЕРЖКА, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]