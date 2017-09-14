Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0205 RUR   0.0294 GBR   2.2458 TRY   0.4916

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 31° 16 Сен 19° 30° 17 Сен 21° 31°

ТЭК 14.09.2017 12:44

Азербайджан и Турция намерены укреплять энергетическое сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергии и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявили о намерении укреплять энергетическое сотрудничество между Баку и Анкарой, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Подписание контракта на разработку блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года послужит дальнейшему укреплению имеющегося между Азербайджаном и Турцией сотрудничества в энергетической сфере», - сказал И.Алиев в четверг в Баку на встрече с турецким министром.

В свою очередь, Б.Албайрак назвал образцовым складывающееся между двумя странами сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнув, что оно обогащено новыми проектами и взаимными инвестициями.

"На встрече было отмечено значение реализуемых Азербайджаном и Турцией совместных стратегических проектов", - отмечается в информации.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


ВВС Азербайджана и Турции проведут 18-30 сентября совместные учения Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится на турецкой территории Баку, Тбилиси и Анкара выступают за скорейшее урегулирование конфликтов в регионе - декларация Азербайджанский газ в 2020г начнет поступать в Италию – глава МИД Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД Турции Глава МИД Азербайджана обвинил Ереван в неконструктивизме в переговорах по Карабаху

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]