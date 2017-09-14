Азербайджан и Турция намерены укреплять энергетическое сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергии и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявили о намерении укреплять энергетическое сотрудничество между Баку и Анкарой, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Подписание контракта на разработку блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года послужит дальнейшему укреплению имеющегося между Азербайджаном и Турцией сотрудничества в энергетической сфере», - сказал И.Алиев в четверг в Баку на встрече с турецким министром.

В свою очередь, Б.Албайрак назвал образцовым складывающееся между двумя странами сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнув, что оно обогащено новыми проектами и взаимными инвестициями.

"На встрече было отмечено значение реализуемых Азербайджаном и Турцией совместных стратегических проектов", - отмечается в информации.

Р.Бабаев