AmCham приветствует инициативу мониторингу стратегических дорожных карт Азербайджана

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) поддерживает инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по мониторингу стратегической дорожной карты по перспективе национальной экономики Азербайджана, утвержденную 6 декабря 2016 года.
Исполнительный директор AmCham в Азербайджане Натаван Мамедова отметила, что общественный мониторинг результатов по основным секторам национальной экономики, а также оценка работы в данном направлении, достаточно прогрессивны.
"Как участник процесса разработки стратегической дорожной карты, AmCham в Азербайджане считает, что результаты мониторинга, проводимые как раз в полгода, так и раз в году, помогут принятию своевременных и эффективных мер, необходимых для развития национальной экономики. Палата также заинтересована в том, чтобы своевременно предоставлять результаты мониторинга своим членам", - отмечается в сообщении палаты.
Комментируя результаты мониторинга, Н.Мамедова подчеркнула, что оценка качества стратегических дорожных карт имеет большое значение, так как это первый отчет после их утверждения.
«Создание такой системы мониторинга и оценки стратегических карт полностью соответствуют принципам открытого правительства, поэтому данная инициатива является весьма похвальной в плане обеспечения прозрачности, подотчетности и эффективности в целом. Мониторинг позволит получить информацию о локальном и международном общественном мнении, а также откроет дорогу инвестициям в эту область, что поспособствует улучшению бизнес-среды в стране», – добавила она.
А.Азизов
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