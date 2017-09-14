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Макроэкономика 14.09.2017 13:11

AmCham приветствует инициативу мониторингу стратегических дорожных карт Азербайджана

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) поддерживает инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по мониторингу стратегической дорожной карты по перспективе национальной экономики Азербайджана, утвержденную 6 декабря 2016 года.

Исполнительный директор AmCham в Азербайджане Натаван Мамедова отметила, что общественный мониторинг результатов по основным секторам национальной экономики, а также оценка работы в данном направлении, достаточно прогрессивны.

"Как участник процесса разработки стратегической дорожной карты, AmCham в Азербайджане считает, что результаты мониторинга, проводимые как раз в полгода, так и раз в году, помогут принятию своевременных и эффективных мер, необходимых для развития национальной экономики. Палата также заинтересована в том, чтобы своевременно предоставлять результаты мониторинга своим членам", - отмечается в сообщении палаты.

Комментируя результаты мониторинга, Н.Мамедова подчеркнула, что оценка качества стратегических дорожных карт имеет большое значение, так как это первый отчет после их утверждения.

«Создание такой системы мониторинга и оценки стратегических карт полностью соответствуют принципам открытого правительства, поэтому данная инициатива является весьма похвальной в плане обеспечения прозрачности, подотчетности и эффективности в целом. Мониторинг позволит получить информацию о локальном и международном общественном мнении, а также откроет дорогу инвестициям в эту область, что поспособствует улучшению бизнес-среды в стране», – добавила она.

А.Азизов

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Тэги: КАРТЫ, ДОРОЖНЫЕ, МОНИТОРИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]