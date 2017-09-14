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Регион 14.09.2017 14:52

Экипаж турецкого судна, среди членов которого три гражданина Грузии, задержали в Ливии

В Ливии задержали плавающее под флагом Танзании турецкое судно, три члена экипажа которого - грузины, сообщил руководитель Агентства морского транспорта Минэкономразвития Грузии Мамука Ахаладзе.

"На судне находились 11 членов экипажа, из них трое - граждане Грузии, в том числе и капитан корабля. Корабль задержан 30 августа. Нам стало известно об этом вчера от члена семьи одного из моряков", - сказал М.Ахаладзе в четверг журналистам.

По его словам, члены экипажа задержаны и находятся в предварительном заключении. Проходит досудебное расследование. "Задержание, предположительно, связано с нелегальным грузом судна - нелегальным судоходством, однако точной информацией мы пока не располагаем. Подключен МИД Грузии и информация уточняется", - заявил глава морского агентства.

При этом он отметил, что какой-либо отрицательной информации в связи с состоянием здоровья задержанных моряков у него нет.

"Сейчас идет процесс расследования, очень сложно что-либо выяснить и уточнить в Ливии, но все ведомства подключены и на международном уровне мы пытаемся уточнить информацию", - сказал М.Ахаладзе.

В МИД Грузии подтвердили журналистам данный факт, отметив, что также только вчера получили информацию о происшедшем и ведомство по своим каналам пытается разобраться в ситуации.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛИВИЯ, МОРЯКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]