Экипаж турецкого судна, среди членов которого три гражданина Грузии, задержали в Ливии

В Ливии задержали плавающее под флагом Танзании турецкое судно, три члена экипажа которого - грузины, сообщил руководитель Агентства морского транспорта Минэкономразвития Грузии Мамука Ахаладзе.
"На судне находились 11 членов экипажа, из них трое - граждане Грузии, в том числе и капитан корабля. Корабль задержан 30 августа. Нам стало известно об этом вчера от члена семьи одного из моряков", - сказал М.Ахаладзе в четверг журналистам.
По его словам, члены экипажа задержаны и находятся в предварительном заключении. Проходит досудебное расследование. "Задержание, предположительно, связано с нелегальным грузом судна - нелегальным судоходством, однако точной информацией мы пока не располагаем. Подключен МИД Грузии и информация уточняется", - заявил глава морского агентства.
При этом он отметил, что какой-либо отрицательной информации в связи с состоянием здоровья задержанных моряков у него нет.
"Сейчас идет процесс расследования, очень сложно что-либо выяснить и уточнить в Ливии, но все ведомства подключены и на международном уровне мы пытаемся уточнить информацию", - сказал М.Ахаладзе.
В МИД Грузии подтвердили журналистам данный факт, отметив, что также только вчера получили информацию о происшедшем и ведомство по своим каналам пытается разобраться в ситуации.
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